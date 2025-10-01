कंपनी निर्देशिका
Chainlink Labs
Chainlink Labs सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater London Area में

Chainlink Labs में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater London Area पैकेज प्रति year कुल £134K है। Chainlink Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£134K
स्तर
L3
मूल वेतन
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Chainlink Labs?

£121K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
Options

Chainlink Labs में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Chainlink Labs in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £215,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainlink Labs for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater London Area is £123,098.

