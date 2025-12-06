Chainlink Labs साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

Chainlink Labs में औसत साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year $128K से $174K तक है। Chainlink Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $137K - $165K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $128K $137K $165K $174K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार Options Chainlink Labs में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Chainlink Labs ?