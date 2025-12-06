कंपनी निर्देशिका
Chainlink Labs
Chainlink Labs रिक्रूटर वेतन

Chainlink Labs में मध्यक रिक्रूटर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $115K है। Chainlink Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
प्रति वर्ष कुल
$115K
स्तर
L3
मूल वेतन
$115K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Chainlink Labs?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
Options

Chainlink Labs में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Chainlink Labs in United States में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $162,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chainlink Labs में रिक्रूटर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $107,500 है।

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.