Chainlink Labs ह्यूमन रिसोर्सेस वेतन

Chainlink Labs में औसत ह्यूमन रिसोर्सेस कुल मुआवजा in Hong Kong (SAR) प्रति year HK$678K से HK$949K तक है। Chainlink Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $93.8K - $109K Hong Kong (SAR) सामान्य रेंज संभावित रेंज $86.7K $93.8K $109K $121K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार Options Chainlink Labs में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक )

