कंपनी निर्देशिका
Chainlink Labs
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट

  • सभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Chainlink Labs एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Chainlink Labs में औसत एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $126K से $176K तक है। Chainlink Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$135K - $159K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$126K$135K$159K$176K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सबमिशन में Chainlink Labs की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी


वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
Options

Chainlink Labs में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Chainlink Labs in United States में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $175,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chainlink Labs में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $126,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Chainlink Labs के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.