Chainalysis सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Chainalysis में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States SWE II के लिए प्रति year $197K से Staff SWE के लिए प्रति year $265K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $242K है। Chainalysis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SWE I
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
देखें 1 अधिक स्तर
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Chainalysis में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Chainalysis in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $299,885 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chainalysis में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $238,000 है।

