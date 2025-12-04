कंपनी निर्देशिका
Chainalysis
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Chainalysis एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Chainalysis में औसत एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $242K से $331K तक है। Chainalysis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$259K - $314K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$242K$259K$314K$331K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Chainalysis में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Chainalysis in United States में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $330,600 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chainalysis में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $242,250 है।

