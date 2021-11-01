कंपनी निर्देशिका
Chainalysis
Chainalysis वेतन

Chainalysis का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $143,068 से लेकर उच्च-अंत में में एक बिक्री के लिए $310,896 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Chainalysis. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $160K
उत्पाद प्रबंधक
Median $211K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $290K

प्रशासनिक सहायक
$286K
डेटा वैज्ञानिक
$162K
मानव संसाधन
$279K
विपणन
$178K
उत्पाद डिजाइनर
$143K
भर्ती अधिकारी
$162K
बिक्री
$311K
समाधान वास्तुकार
$199K

डेटा वास्तुकार

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Chainalysis में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Chainalysis में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका बिक्री at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $310,896 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Chainalysis में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $199,000 है।

