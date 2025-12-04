कंपनी निर्देशिका
CHA Consulting
CHA Consulting सिविल इंजीनियर वेतन

CHA Consulting में औसत सिविल इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $97.8K से $133K तक है। CHA Consulting के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$105K - $127K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$97.8K$105K$127K$133K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं CHA Consulting?

सामान्य प्रश्न

CHA Consulting in United States में सिविल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $133,400 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CHA Consulting में सिविल इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $97,750 है।

अन्य संसाधन

