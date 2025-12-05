कंपनी निर्देशिका
CGI
CGI बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

CGI में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर कुल मुआवजा प्रति year CA$81.1K से CA$118K तक है। CGI के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$66.9K - $77.7K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$59K$66.9K$77.7K$85.6K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं CGI?

सामान्य प्रश्न

CGI में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$117,754 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CGI में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$81,141 है।

अन्य संसाधन

