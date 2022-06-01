कंपनी निर्देशिका
CGG वेतन

CGG का वेतन कम-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $65,631 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $99,735 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है CGG. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $68.3K
डेटा विश्लेषक
$86.6K
डेटा वैज्ञानिक
$65.6K

भूवैज्ञानिक इंजीनियर
$69.7K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$99.7K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CGG adalah सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $99,735. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di CGG adalah $69,650.

