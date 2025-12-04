Certn इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Certn में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year CA$141K से CA$200K तक है। Certn के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा $116K - $132K Canada सामान्य रेंज संभावित रेंज $102K $116K $132K $145K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Certn में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

