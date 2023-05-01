कंपनी निर्देशिका
Certn
Certn वेतन

Certn का वेतन कम-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $60,581 से लेकर उच्च-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए $123,533 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Certn. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $91.5K
मानव संसाधन
$60.6K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$124K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Certn में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Највише плаћена улога пријављена у Certn је सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $123,533. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Certn је $91,493.

