Ceridian वेतन

Ceridian का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सेवा के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $52,260 से लेकर उच्च-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए $279,390 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ceridian. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद डिजाइनर
Median $92K
ग्राहक सेवा
$52.3K

मानव संसाधन
$279K
विपणन
$137K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$106K
उत्पाद प्रबंधक
$67.4K
परियोजना प्रबंधक
$82.6K
भर्ती अधिकारी
$68.6K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$111K
समाधान वास्तुकार
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$101K
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Ceridian में, RSUs 3-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Ceridian में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका मानव संसाधन at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $279,390 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Ceridian में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $92,000 है।

विशेष नौकरियां

    Ceridian के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

