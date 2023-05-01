कंपनी निर्देशिका
Cerevel Therapeutics
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Cerevel Therapeutics वेतन

Cerevel Therapeutics का मध्यक वेतन डेटा साइंटिस्ट के लिए $62,712 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Cerevel Therapeutics. अंतिम अपडेट: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
डेटा साइंटिस्ट
$62.7K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Cerevel Therapeutics में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $62,712 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cerevel Therapeutics में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $62,712 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Cerevel Therapeutics के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Amazon
  • Airbnb
  • Databricks
  • Stripe
  • Microsoft
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन