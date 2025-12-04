कंपनी निर्देशिका
Cerebras Systems
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Cerebras Systems रिक्रूटर वेतन

Cerebras Systems में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$84.6K से CA$118K तक है। Cerebras Systems के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$65.6K - $77.2K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$61.2K$65.6K$77.2K$85.2K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Cerebras Systems में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Cerebras Systems in Canada में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$117,810 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cerebras Systems में रिक्रूटर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$84,582 है।

