Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management वेतन

Cerberus Capital Management का वेतन कम-अंत में में एक भर्ती अधिकारी के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $78,400 से लेकर उच्च-अंत में में एक उद्यम पूंजीपति के लिए $342,465 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Cerberus Capital Management. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

लेखाकार
$151K
डेटा वैज्ञानिक
$164K
मानव संसाधन
$111K

प्रबंधन परामर्शदाता
$250K
भर्ती अधिकारी
$78.4K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$265K
उद्यम पूंजीपति
$342K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Cerberus Capital Management में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उद्यम पूंजीपति at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $342,465 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Cerberus Capital Management में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $164,175 है।

