Ceragon Networks इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेतन

Ceragon Networks में औसत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुल मुआवजा in Israel प्रति year ₪308K से ₪421K तक है। Ceragon Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$99.1K - $118K
Israel
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$91.5K$99.1K$118K$125K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Ceragon Networks?

Ceragon Networks in Israel में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪421,334 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ceragon Networks में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪307,757 है।

अन्य संसाधन

