कंपनी निर्देशिका
Ceragon Networks
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Ceragon Networks वेतन

Ceragon Networks का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $54,380 से लेकर उच्च-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए $115,407 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ceragon Networks. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$108K
हार्डवेयर इंजीनियर
$109K
परियोजना प्रबंधक
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$54.4K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Ceragon Networks er परियोजना प्रबंधक at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $115,407. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Ceragon Networks er $108,886.

विशेष नौकरियां

    Ceragon Networks के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन