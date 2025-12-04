Cepheid केमिकल इंजीनियर वेतन

Cepheid में औसत केमिकल इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $111K से $151K तक है। Cepheid के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा $118K - $143K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $111K $118K $143K $151K सामान्य रेंज संभावित रेंज

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Cepheid ?