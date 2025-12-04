कंपनी निर्देशिका
Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Centrum Housing Finance में औसत बिज़नेस डेवलपमेंट कुल मुआवजा in India प्रति year ₹377K से ₹548K तक है। Centrum Housing Finance के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$4.9K - $5.6K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

सामान्य प्रश्न

Centrum Housing Finance in India में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹547,769 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Centrum Housing Finance में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹377,454 है।

