Centrica एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Centrica में औसत एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £24.3K से £33.2K तक है। Centrica के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$35K - $42.3K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Centrica?

सामान्य प्रश्न

Centrica in United Kingdom में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £33,202 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Centrica में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £24,329 है।

अन्य संसाधन

