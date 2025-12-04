कंपनी निर्देशिका
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies रेवेन्यू ऑपरेशन्स वेतन

CentralSquare Technologies में औसत रेवेन्यू ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year $93.9K से $128K तक है। CentralSquare Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$101K - $122K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$93.9K$101K$122K$128K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं CentralSquare Technologies?

सामान्य प्रश्न

CentralSquare Technologies में रेवेन्यू ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $128,180 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CentralSquare Technologies में रेवेन्यू ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $93,925 है।

अन्य संसाधन

