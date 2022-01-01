कंपनी निर्देशिका
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies वेतन

CentralSquare Technologies का वेतन कम-अंत में में एक तकनीकी लेखक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $50,388 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $172,135 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है CentralSquare Technologies. अंतिम अपडेट: 8/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $90.2K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

ग्राहक सफलता
$99.5K
डेटा वैज्ञानिक
$102K

राजस्व परिचालन
$111K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$96.5K
समाधान वास्तुकार
$172K
तकनीकी लेखक
$50.4K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CentralSquare Technologies में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $172,135 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
CentralSquare Technologies में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $99,495 है।

विशेष नौकरियां

    CentralSquare Technologies के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

