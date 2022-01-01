बदलें
← कंपनी निर्देशिका
Celonis
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Celonis लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Dental Insurance
Disability Insurance
Employee Assistance Program
Gym Discount
Free Snacks
$730
Health Insurance
Health Savings Account (HSA)
Life Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Vision Insurance
Sick Time
घर
Company Phones
Business Travel Insurance
Immigration Assistance
Remote Work
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
401k
Flexible Spending Account (FSA)
सुविधाएं और छूट
Learning and Development
Employee Discount
परिवहन
Regional transit system
Transport allowance
अन्य
Pet Friendly Workplace
