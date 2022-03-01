कंपनी निर्देशिका
Celigo
Celigo वेतन

Celigo का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $22,783 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $207,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Celigo. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $29.5K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $207K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$73.6K

कस्टमर सक्सेस
$98.3K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$122K
मार्केटिंग
$201K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$22.8K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$62.1K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$59.3K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$98K
सामान्य प्रश्न

Celigo में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $207,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Celigo में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,815 है।

