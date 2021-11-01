कंपनी निर्देशिका
Cedar
Cedar वेतन

Cedar का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $121,000 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $235,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Cedar. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $235K
डेटा साइंटिस्ट
Median $150K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $121K
रिक्रूटर
Median $145K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$149K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$158K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $229K
यूएक्स रिसर्चर
$124K
सामान्य प्रश्न

Cedar में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $235,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cedar में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है।

