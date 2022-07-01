कंपनी निर्देशिका
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies वेतन

Cedar Gate Technologies का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $2,665 से उच्च स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए $162,185 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Cedar Gate Technologies. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

डेटा साइंटिस्ट
$90.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$162K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$5.7K

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$2.7K
सामान्य प्रश्न

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cedar Gate Technologies คือ प्रोजेक्ट मैनेजर at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $162,185 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cedar Gate Technologies คือ $48,067

