Carousell
Carousell सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Carousell में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 112K है। Carousell के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत पैकेज
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
प्रति वर्ष कुल
SGD 112K
स्तर
L4
मूल वेतन
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Carousell?

SGD 210K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Carousell in Singapore में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 198,312 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Carousell में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 119,973 है।

अन्य संसाधन