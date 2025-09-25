कंपनी निर्देशिका
CarGurus
CarGurus डेटा एनालिस्ट वेतन

CarGurus में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $123K से $179K तक है। CarGurus के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत कुल मुआवजा

$140K - $162K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$123K$140K$162K$179K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

CarGurus में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



Самый высокий пакет вознаграждения для डेटा एनालिस्ट в CarGurus in United States составляет $178,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CarGurus для позиции डेटा एनालिस्ट in United States составляет $123,000.

अन्य संसाधन