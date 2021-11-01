कंपनी निर्देशिका
CAPSHER Technology
CAPSHER Technology वेतन

CAPSHER Technology का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $80,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है CAPSHER Technology. अंतिम अपडेट: 10/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $80K
सामान्य प्रश्न

CAPSHER Technology में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $80,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CAPSHER Technology में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $80,000 है।

अन्य संसाधन