Capital.com सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Capital.com में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland पैकेज प्रति year कुल PLN 390K है। Capital.com के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
प्रति वर्ष कुल
PLN 390K
स्तर
hidden
मूल वेतन
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Capital.com?

PLN 600K

सामान्य प्रश्न

Capital.com in Poland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 426,380 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Capital.com में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Poland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 363,553 है।

