Capital Rx वेतन

Capital Rx का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $122,640 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $150,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Capital Rx. अंतिम अपडेट: 8/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $150K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा वैज्ञानिक
$131K
उत्पाद डिजाइनर
$123K

उत्पाद प्रबंधक
$136K
बिक्री
$146K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Capital Rx में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Capital Rx में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $135,675 है।

