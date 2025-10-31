Capital One सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Capital One में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States Manager के लिए प्रति year $221K से VP के लिए प्रति year $628K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $325K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)