Capital One प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Capital One में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States Associate Product Designer के लिए प्रति year $109K से Principal Associate के लिए प्रति year $144K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $129K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)