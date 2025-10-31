कंपनी निर्देशिका
Capital One
Capital One प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Capital One में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States Associate Product Designer के लिए प्रति year $109K से Principal Associate के लिए प्रति year $144K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $129K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
Senior Associate
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
Principal Associate
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
Options

Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Capital One in United States में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $161,800 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Capital One में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $126,000 है।

