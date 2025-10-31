कंपनी निर्देशिका
Capital One
Capital One मार्केटिंग वेतन

Capital One में मध्यक मार्केटिंग मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$107K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
Capital One
Marketing
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$107K
स्तर
Senior Associate
मूल वेतन
CA$98.4K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$9K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Capital One?
नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
Options

Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Capital One in Canada में मार्केटिंग के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$108,119 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Capital One में मार्केटिंग भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$100,881 है।

