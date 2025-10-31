Capital One डेटा साइंटिस्ट वेतन

Capital One में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States Associate Data Scientist के लिए प्रति year $136K से Lead Data Scientist के लिए प्रति year $198K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $172K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
