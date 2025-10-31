Capital One बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

Capital One में बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in United States Associate Business Analyst के लिए प्रति year $114K से Lead Business Analyst के लिए प्रति year $212K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $119K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)