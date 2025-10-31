कंपनी निर्देशिका
Capital One
  • वेतन
  • बिज़नेस ऑपरेशन्स

  • सभी बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन

Capital One बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन

Capital One में मध्यक बिज़नेस ऑपरेशन्स मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $177K है। Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
Capital One
Senior Manager, Process Management
Richmond, VA
प्रति वर्ष कुल
$177K
स्तर
Senior Manager
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$27.1K
कंपनी में वर्ष
19 वर्ष
अनुभव के वर्ष
19 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
Options

Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Capital One में बिज़नेस ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $195,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Capital One में बिज़नेस ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $177,000 है।

