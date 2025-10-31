कंपनी निर्देशिका
Capital One
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट

  • सभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Capital One एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Capital One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत कुल मुआवजा

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
Options

Capital One में, Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Capital One in Canada में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$103,188 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Capital One में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$72,680 है।

