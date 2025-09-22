कंपनी निर्देशिका
Canadian National Railway
Canadian National Railway डेटा साइंटिस्ट वेतन

Canadian National Railway में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$137K है। Canadian National Railway के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$137K
स्तर
L7
मूल वेतन
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$15.7K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Canadian National Railway?

CA$226K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a डेटा साइंटिस्ट at Canadian National Railway in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian National Railway for the डेटा साइंटिस्ट role in Canada is CA$136,975.

