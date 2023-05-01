कंपनी निर्देशिका
Canada Drives वेतन

Canada Drives का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $79,600 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $109,828 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Canada Drives. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

डेटा वैज्ञानिक
$82.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$79.6K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$110K

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Canada Drives में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $109,828 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Canada Drives में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $82,139 है।

