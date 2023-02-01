कंपनी निर्देशिका
Cambridge Associates
Cambridge Associates वेतन

Cambridge Associates का वेतन कम-अंत में में एक वित्तीय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $62,088 से लेकर उच्च-अंत में में एक व्यवसाय विश्लेषक के लिए $201,070 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Cambridge Associates. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

व्यवसाय विश्लेषक
$201K
डेटा विश्लेषक
$80.4K
डेटा वैज्ञानिक
$134K

वित्तीय विश्लेषक
$62.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$86.8K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Cambridge Associates में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका व्यवसाय विश्लेषक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $201,070 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Cambridge Associates में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $86,832 है।

