Calendly बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Calendly में औसत बिज़नेस डेवलपमेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $95.5K से $133K तक है। Calendly के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

$104K - $125K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$95.5K$104K$125K$133K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Calendly में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a बिज़नेस डेवलपमेंट at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $133,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the बिज़नेस डेवलपमेंट role in United States is $95,450.

