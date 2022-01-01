बाइटडांस वेतन

ByteDance का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $16,519 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $1,207,230 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है बाइटडांस. अंतिम अपडेट: 11/21/2025
20%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
30%
वर्ष 4
ByteDance में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (7.50% त्रैमासिक)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
35%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
