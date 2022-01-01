बाइटडांस वेतन

Software Engineer Salary $475,318

Product Manager Salary $385,385

Marketing Salary $258,925

Data Scientist Salary $263,232

Product Designer Salary $213,849

Sales Salary $164,938

Recruiter Salary $160,558

Program Manager Salary $208,549

Software Engineering Manager Salary $689,192

Technical Program Manager Salary $245,399

Human Resources Salary $172,264

Cybersecurity Analyst Salary $313,643

Business Analyst Salary $213,915

Data Analyst Salary $143,681

Project Manager Salary $137,107

Business Operations Manager Salary $187,675

Business Operations Salary $235,000

Business Development Salary $165,000

Trust and Safety Salary $118,000

UX Researcher Salary $266,608

Data Science Manager Salary $409,250

Partner Manager Salary $205,000

Financial Analyst Salary $150,000

Hardware Engineer Salary $350,000

Legal Salary $127,134

Management Consultant Salary $200,000

Marketing Operations Salary $89,925

Information Technologist (IT) Salary $74,120

Revenue Operations Salary $120,000

Solution Architect Salary $277,500

Accountant Salary $16,519

Administrative Assistant Salary $49,750

Chief of Staff Salary $246,840

Copywriter Salary $63,346

Corporate Development Salary $232,830

Customer Service Salary $50,506

Customer Success Salary $73,848

Graphic Designer Salary $48,304

Mechanical Engineer Salary $285,565

Optical Engineer Salary $386,610

Product Design Manager Salary $384,936

Regulatory Affairs Salary $108,254

Sales Engineer Salary $65,305

Technical Writer Salary $129,350

Total Rewards Salary $304,063