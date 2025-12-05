BSN SPORTS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
BSN SPORTS
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
BSN SPORTS में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $85K से $116K तक है। BSN SPORTS के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$91K - $110K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$85K$91K$110K$116K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं BSN SPORTS?

सामान्य प्रश्न

BSN SPORTS in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $116,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
BSN SPORTS में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,000 है।

