Brud सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Brud में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $68K से $92.8K तक है। Brud के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा $72.8K - $88K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $68K $72.8K $88K $92.8K सामान्य रेंज संभावित रेंज

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Brud ?