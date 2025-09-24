कंपनी निर्देशिका
Bright Money
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Bright Money सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Bright Money में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹2.01M है। Bright Money के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.01M
स्तर
SDE 1
मूल वेतन
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Bright Money?

₹13.98M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Bright Money in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,236,049 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bright Money में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,771,148 है।

अन्य संसाधन