Bright Horizons सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Bright Horizons में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $160K है। Bright Horizons के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Bright Horizons
Software Engineering Manager
Newton Center, MA
प्रति वर्ष कुल
$160K
स्तर
-
मूल वेतन
$160K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Bright Horizons?

$160K

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at Bright Horizons in United States sits at a yearly total compensation of $169,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Horizons for the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर role in United States is $160,000.

