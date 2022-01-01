कंपनी निर्देशिका
Brex
Brex वेतन

Brex का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $27,078 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $630,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Brex. अंतिम अपडेट: 8/28/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L4 $195K
L5 $395K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $440K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L5 $613K
L6 $630K
सेल्स
Median $260K
कस्टमर सर्विस
Median $47.9K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $200K
मार्केटिंग
Median $174K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $290K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $278K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$181K
बिज़नेस एनालिस्ट
$81.3K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$146K
प्रोग्राम मैनेजर
$245K
रिक्रूटर
$27.1K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$199K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Brex में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

सामान्य प्रश्न

Brex में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the L6 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $630,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Brex में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $245,250 है।

